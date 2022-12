Mathieu van der Poel vrijgesproken voor incident met tienermeisjes aan vooravond WK Australië

De gebeurtenissen dateren van eind september, toen Van der Poel naar Australië was afgezakt om in Wollongong een gooi te doen naar de wereldtitel op de weg. Maar vlak voor de start vertelde de Nederlanders plots dat hij een groot deel van de nacht had doorgebracht op het politiekantoor, nadat hij in het hotel een aanvaring had gehad met twee tienermeisjes. De kinderen verstoorden de nachtrust van Van der Poel door herhaaldelijk op zijn deur te kloppen en lawaai te maken, waarop de renner verhaal ging halen. Een incident dat eindigde op het politiebureau.

Van der Poel ging nog wel van start, maar stapte al snel uit de koers. Ook juridisch kreeg het verhaal nog een staartje: hij moest twee geldboetes van 1.500 Australische dollar betalen én mocht drie jaar het land niet meer in. Die straffen zijn nu opgeschort nadat Van der Poel in hoger beroep gelijk kreeg van de rechter, die oordeelde dat het gedrag van de kinderen “irritant” was.

Volgens de rechter was er sprake van een “significant niveau van provocatie” en “dwaas gedrag van kinderen waar geen toezicht op werd gehouden”. Hij stelde dat Van der Poel met het mislukte WK én de mediastorm al voldoende gestraft was voor de feiten.