Mathieu Van der Poel veroordeeld voor aanval op meisjes in Sydney

De rechter gaf hem een boete van duizend dollar omdat hij een meisje een duw zou hebben gegeven en vijfhonderd dollar voor het andere meisje. Dat is omgerekend in totaal 1.011 euro.

De rechter rekende het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen hand nam. Volgens de rechter had hij de beveiliging van het hotel moeten bellen. Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij twee tienermeisjes van 13 en 14 zou hebben geduwd. Dat deed hij omdat ze lawaai maakten en herhaaldelijk op zijn deur klopten. Hij raakte gefrustreerd want kon zo niet slapen de nacht voor het WK. Dat Van der Poel een belangrijke wedstrijd voor de boeg had, was voor de rechtbank geen verzachtende omstandigheid.

Normaal kwam Van der Poel morgen voor de rechtbank. Omdat de 27-jarige Nederlander vandaag een terugvlucht had, werd op vraag van zijn advocaat vandaag de uitspraak gedaan. ‘MVDP’ mag straks naar huis, zijn vlucht is om 10u. Zijn advocaat zegt wel in beroep te gaan. Van der Poel wilde na afloop geen reactie geven.

‘Common assault’

Van der Poel werd aangeklaagd wegens ‘common assault’. Dat is een aanval “waarbij het slachtoffer geen letsel wordt toegebracht of waarbij de verwondingen van voorbijgaande aard of onbeduidend zijn”, luidt het in een toelichting op de site van een advocatenkantoor in Sydney gespecialiseerd in straf- en familierecht. “De aanklacht van vereist in feite niet het gebruik van fysiek geweld. Het kan ook bedreigingen met geweld zonder fysiek contact omvatten als de bedreiging het slachtoffer bang maakt voor dreigend letsel.”.

De rechter hield er geen rekening mee dat hij een professionele sporter is. Het feit dat hij deelnam aan een grote wedstrijd was voor de rechter geen verzachtende omstandigheid. De advocaat van Van der Poel zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak en hoopt op vrijspraak van de renner.

Na zijn nacht in de cel begon de Nederlander zondag alsnog aan de wegrace van het WK wielrennen in Australië, maar na dertig kilometer stapte hij af. Onze landgenoot Remco Evenepoel werd wereldkampioen.