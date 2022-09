▶ Mathieu van der Poel na landing in Zaventem: ‘Ik heb een fout gemaakt’

Nadat twee tienermeisjes zaterdagavond laat, de dag voor de wegrace bij het WK in Australië, bij wijze van spelletje herhaaldelijk op zijn hoteldeur hadden gebonkt, werd het Van der Poel te veel. Hij greep daarbij naar eigen zeggen alleen een meisje bij haar arm.

“Maar niet met de bedoeling haar pijn te doen”, zei de 27-jarige Nederlander vandaag aan VTM Nieuws bij aankomst in Zaventem. “Iedereen die me kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Die geruchten over dat duwen, die kloppen niet. Er zijn twee versies van het verhaal. Alleen was het vanuit Australië moeilijk om dat te weerleggen.”

Van der Poel steekt de hand ook in eigen boezem. “Ik heb er spijt van en heb een fout gemaakt. Ik had dit gewoon anders moeten aanpakken. Maar het is helaas gebeurd. Ik had de receptie moeten bellen of iemand op de hoogte brengen, maar dacht het zelf te kunnen oplossen. Dat is helemaal verkeerd gelopen. Aan mij om dit achter me te laten. Ik ben alvast blij terug thuis te zijn, waar ik de rust kan opzoeken.”

Veroordeling

Gisteren werd Van der Poel in Australië veroordeeld voor het aanvallen van de twee meisjes. De rechter gaf hem een boete van 1.000 dollar voor het aanvallen van een meisje en 500 dollar voor het andere meisje. Dat is omgerekend in totaal 1.011 euro. De veroordeling betekent ook dat Van der Poel de komende drie jaar het land niet in mag.

De rechter rekende het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen hand nam. Volgens de rechter had hij de beveiliging van het hotel moeten bellen. De rechter hield er geen rekening mee dat hij een professionele sporter is. Het feit dat hij deelnam aan een grote wedstrijd was voor de rechter geen verzachtende omstandigheid.