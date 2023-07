Matej Mohoric wint de 19de etappe in de Ronde van Frankrijk

Morgen staat de laatste bergrit op het menu en zondag eindigt de Tour met de traditionele slotparade door Parijs, maar vandaag was het nog een keer aan de baroudeurs. De negentiende etappe telde slechts twee officiële beklimmingen, maar leek - zeker aan het einde van de Tour - toch te lastig te controleren voor de sprintersploegen. “140 renners hebben deze rit aangestipt”, zei Oliver Naesen.

Naesen zei dit wellicht met enige zin voor overdrijving, maar daar was in een dolle beginfase niets van te merken. Het regende aanvalspogingen. Allemaal tevergeefs, tot zich na bijna 60 kilometer dan toch een kopgroep van negen vormde. Daaronder twee Belgen: Tiesj Benoot en Victor Campenaerts. Ze leken vertrokken, maar in het peloton hielden de ploegen die niet mee waren het verschil beperkt.

Die kleine kloof zorgde ervoor dat na de tussensprint een grote groep van bijna dertig renners de oversteek naar voren kon maken. Groene trui Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel waren mee, net als Jordi Meeus en Naesen. Campenaerts vond die volksuitbreiding maar niets en muisde er meteen na de samensmelting vanonder.

Campenaerts en Clarke vonden elkaar uitstekend, maar toen de Australiër vlak voor de laatste beklimming van de dag af te rekenen kreeg met krampen, dreigde het ook voor onze landgenoot een onmogelijke opgave te worden. Die vrees werd werkelijkheid toen hij op de klim werd voorbij gestoven door Asgreen - de winnaar van gisteren -, Mohoric en O’Connor. Dat drietal kwam met een mooie voorsprong boven.

Na de klim vormde zich in de achtervolging een sterke groep met Philipsen en Van der Poel, maar ze beten hun tanden stuk op het leiderstrio - de drie mochten sprinten om de ritzege. O’Connor ging van ver aan en lokte zo Asgreen uit z’n kot. De Deen had net als gisteren een straffe sprint in de benen, maar hij werd op de meet nog geremonteerd door een ultieme inspanning van Mohoric. De Sloveen bezorgde Bahrain-Victorious zo een tweede ritzege in deze Tour, nadat eerder ook Pello Bilbao een etappe won.