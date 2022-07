Massale leegloop: Boris Johnson ziet opnieuw meerdere regeringsleden vertrekken uit onvrede

De afgelopen 24 uur hebben al 27 ministers en andere bewindslieden hun taken voor de regering neergelegd omdat ze het vertrouwen in Johnson zijn verloren. Dat is meer dan een vijfde van de 120 mensen die voor de regering werken. De belangrijke minister Michael Gove is nog niet opgestapt, maar heeft volgens The Daily Mail wel tegen de premier gezegd dat hij moet opstappen.

Wie is er al opgestapt?

De Britse premier verloor dinsdag twee zwaargewichten uit zijn regering, nadat minister van Volksgezondheid Sajid Javid en minister van Financiën Rishi Sunak hun ontslag aankondigden. Ze verklaarden het vertrouwen te zijn verloren in Boris Johnson en achtten hem niet langer competent.

De Britse ministers Sunak en Javid. Beeld Reuters

De uittocht uit Downing Street ging woensdag verder. Nog eens zes ministers dienden bijna tegelijk hun ontslag in - onder wie Will Quince (Kinderen en Gezinnen), Robin Walker (Scholen), John Glen (Financiële Diensten), Julia Lopez (Cultuur) en Lee Rowley (Bedrijfsleven). Ook onderministers Jo Churchill, Stuart Andrew en Victoria Atkins lieten weten dat ze er de brui aan geven, net als een aantal andere regeringsmedewerkers.

Alles samen kreeg de regering van Johnson de voorbije twee dagen ruim 30 ontslagen te slikken, en de kans bestaat dat het daar niet bij blijft.

Waarom stappen de regeringsleden massaal op?

De politieke aardverschuiving kwam er nadat Johnson het conservatieve parlementslid Chris Pincher op een belangrijke post plaatste, hoewel hij op de hoogte was van beschuldigingen van seksuele intimidatie. Vorige week nam Pincher noodgedwongen ontslag wegens het dronken betasten van twee mannen.

De partij van Johnson kreeg in het verleden al meermaals te maken met beschuldigingen van seksueel wangedrag en verkrachting. Zelf overleefde de premier onlangs nog een vertrouwensstemming bij de Conservatieven rond de zogenoemde partygate-affaire: verboden regeringsfeestjes in coronatijd.

Verschillende regeringsleden zoals John Glen, vertrekkend minister voor Financiële Diensten, was in een reactie ook hard voor het beleid van Johnson. “Ik kan niet langer mijn toewijding voor mijn functie als minister vereenzelvigen met het totale gebrek aan vertrouwen in uw beleid van ons land”, schreef hij in een brief aan de premier. Onderministers Victoria Atkins, Stuart Andrew en Jo Churchill hekelen vooral de morele normen van Johnson. “Waarden zoals integriteit, waardigheid, respect en professionaliteit zijn verbrokkeld onder het huidige beleid”, klonk het bij Atkins.

Hoe reageert Johnson zelf?

“We zullen ons blijven kwijten van het mandaat dat mij is toevertrouwd”, verklaarde de regeringsleider woensdag tijdens een verhitte discussie in het Lagerhuis. “Het is de taak van een premier in moeilijke omstandigheden, wanneer hem een kolossaal mandaat is gegeven, om door te gaan, en dat is wat ik zal doen”, klonk het fors.

Johnson verontschuldigde zich wel opnieuw voor het feit dat hij zijn partijgenoot Chris Pincher op een belangrijke post had gezet, hoewel hij op de hoogte was van beschuldigingen van seksuele intimidatie. Maar hij had onmiddellijk gehandeld toen hij hoorde van nieuwe aantijgingen tegen Pincher, verdedigde hij zich.

Het nam niet weg dat de premier geen partij leek voor Starmer, die een bijzonder goede beurt maakte terwijl Boris Johnson in zijn antwoorden alle kanten uitschoot en niet op de gewoonlijk zeer instemmende geluiden van zijn achterbank kon rekenen.

Wat nu?

Een vertrouwensstemming over de Britse premier Boris Johnson wordt mogelijk woensdagavond al gehouden. Het comité van de Conservatieve Partij dat daarover gaat, zou woensdagmiddag al bijeenkomen. Voor een stemming moeten wel de regels worden veranderd, waarna er genoeg partijgenoten hun vertrouwen in Johnson moeten opzeggen.

Omdat hij exact een maand geleden al een vertrouwensstemming overleefde, mag er volgens de regels geen nieuwe stemming worden uitgeschreven. Dat kan pas weer een jaar na de vorige keer. Volgens Britse media zou het comité nu overwegen de regels aan te passen om dat toch mogelijk te maken.

