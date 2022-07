Massagraf met resten van 8.000 nazi-slachtoffers gevonden in Polen

Soldau was een concentratiekamp in het plaatsje Dzialdowo, in het noorden van Polen. De nazi’s openden het kamp meteen na de Duitse inval in Polen, in september 1939. Ze gebruikten het gedurende de oorlog als een doorgangs- en vernietigingskamp voor Joden, politieke tegenstanders en leden van de Poolse elite. Naar schatting zijn er zo’n 30.000 mensen omgebracht. Het kamp werd bevrijd in januari 1945.

Onderzoekers van het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering troffen het massagraf aan in het bos van Bialucki bij Ilowo Osada, vlakbij het concentratiekamp. Ze vermoeden dat de slachtoffers in het graf al in 1939 vermoord werden. Toen de Russische troepen in 1944 oprukten in Polen, zou de leiding van het kamp Joodse gevangenen hebben opgedragen om de lichamen op te graven en te verbranden. De assen werden nadien opnieuw begraven.

In totaal hebben de onderzoekers bijna 16.000 kilo menselijke assen opgegraven. Volgens de onderzoekers blijft er ongeveer twee kilo as over na het verbranden van een lichaam. Zo komen ze op hun schatting van achtduizend lichamen. Monsters van de assen zullen op DNA worden onderzocht, in de hoop meer over de identiteit van de slachtoffers te weten te komen.

Het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering onderzoekt misdaden die begaan werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder het naoorlogse communistische regime. Eerder werd al gelijkaardig onderzoek verricht bij de Poolse concentratiekampen Sobibór en Treblinka.

Het massagraf werd ontdekt in het bos van Bialucki. Beeld AFP