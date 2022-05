Marilyn Monroe-portret van Warhol brengt recordbedrag van ruim 184 miljoen euro op

‘Shot Sage Blue Marilyn’, een schilderij dat gemaakt is in 1964, twee jaar na de tragische dood van het Hollywood-icoon, is in vier minuten verkocht voor precies 195,04 miljoen dollar in een overvolle zaal op het hoofdkantoor van Christie's in Manhattan", aldus het veilinghuis in een persbericht.

Het schilderij breekt daarmee het vorige record voor een werk uit de twintigste eeuw, Pablo Picasso's ‘Vrouwen van Algiers’. Dat schilderij ging in 2015 onder de hamer voor 179,4 miljoen dollar.

Warhol maakte in 1964 meerdere zeefdrukken van Marilyn Monroe. ‘Shot Sage Blue Marilyn’ maakt deel uit van een serie van vijf identieke portretten, maar dan in verschillende kleuren. Christie's noemt het werk een van de belangrijkste kunstwerken aller tijden.