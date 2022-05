Manchester City zet scheve situatie recht in bloedstollend slot: landstitel is opnieuw voor De Bruyne en co

De namiddag begon dramatisch voor Liverpool. Konaté ging onder een uittrap van doelman Sà en zo kon Jimenez Pedro Neto de 0-1 voorschotelen. De reactie van Liverpool was wel goed en de ‘Reds’ drukten Wolverhampton tegen het eigen doel. Sadio Mané kon halfweg de tweede helft de gelijkmaker binnenleggen na een fraaie assist van Thiago. Toch had net daarvoor Dendoncker Wolverhampton ook al op een dubbele voorsprong kunnen zetten. En ook nadien bleven de tegenaanvallen van de bezoekers levensgevaarlijk. We gingen rusten bij een 1-1 tussenstand.

Ondertussen was er in Manchester wat minder spektakel. Man City had de bal en controleerde de wedstrijd, maar creëerde weinig grote kansen. En bij een zeldzame tegenprik van Aston Villa sloeg het noodlot toe: Ramsey bracht goed voor en Cash kopte knap binnen. Ook daarna niet echt grote kansen voor de Citizens, dus bleef het 0-1 bij de pauze.

Manchester City halverwege in nauwe schoentjes, maar nog altijd virtueel kampioen.

Drama in tweede helft

Na de rust kwam al snel de goal van Mané, maar de Senegalees stond buitenspel. De Senegalees was nog een paar keer gevaarlijk, maar Wolverhampton hielde de eerste twintig minuten vrij vlot stand.

Inmiddels voerde City de druk op tegen Aston Villa. Maar de bezoekers bleven overeind en kregen via Watkins zelf nog de grootste kans, maar de spits miste oog in oog met Ederson.

Halfweg het tweede bedrijf en Man City nog altijd virtueel kampioen.

Maar dan plots drama voor City. Watkins kopt door, Coutinho komt naar binnen en werkt knap af. 0-2 voor Aston Villa en Man City in heel vieze papieren.

Maar om de titel te pakken moest Liverpool zelf wel weten te winnen. En ze stuitten op een stug Wolverhampton.

Wie dacht dat het in Manchester gedaan was, vergiste zich. In vijf dolle minuten zette Man City de situatie helemaal recht. Via Gündogan, Rodri en nog eens Gündogan stond het plots 3-2. Man City opnieuw virtueel kampioen.

Liverpool kon zelf nog wel twee keer scoren en zijn laatste match winnend afsluiten, maar door de zege van Man City deed dat er niet meer toe. Man City is zo voor de achtste keer in de geschiedenis van de club kampioen.