Manchester City wint Europese Supercup na strafschoppen tegen Sevilla

De winnaars van respectievelijk de Champions League en de Europa League keken elkaar in Griekenland in de ogen. Kevin De Bruyne was niet van de partij in Piraeus. ‘KDB’ blesseerde zich afgelopen vrijdag tegen Burnley en is maanden buiten strijd. Wie wel aan de aftrap stond, was Josko Gvardiol. Het was de eerste basisplaats voor de duurste verdediger aller tijden.

Na amper zeven minuten spelen, stond Manchester City op voorsprong. Aké kon zijn hoofd tegen een voorzet van Palmer zetten, maar Bono had een fantastische parade in huis om zijn netten schoon te houden. City leek alles onder controle te hebben, maar plots trof Sevilla raak. En-Nesyri troefde Aké en Gvardiol af en kopte het leer voorbij Ederson in doel. Na die openingstreffer zocht City naar de gelijkmaker, maar de Spanjaarden stonden uitstekend te verdedigen en zochten met een voorsprong de kleedkamers op.

Beeld REUTERS

In de openingsfase van de tweede periode kreeg doelpuntenmaker En-Nesyri dé kans op de 0-2, maar hij miste. Palmer – die een uitstekende wedstrijd speelde – kopte een voorzet van Rodri overhoeks tegen de touwen. Aké kreeg in de slotfase nog een mogelijkheid om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen, maar ook nu stond Bono pal.

Strafschoppen moesten de uitslag bepalen. Iedereen zet zijn elfmeter feilloos om, tot Gudelj aan de beurt kwam. De centrale verdediger van Sevilla zag zijn strafschop uiteenspatten op de lat en zo mag City opnieuw een trofee in zijn prijzenkast zetten.

Beeld AP

Beeld REUTERS