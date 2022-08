Man zwaargewond bij schietpartij in Hoboken, parket voert onderzoek naar poging tot moord

Woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie bevestigt dat er rond 22 uur een schietpartij plaatsvond op het kruispunt van de Lageweg met de Emiel Vloorstraat. “Een 27-jarige bewoner werd aan zijn woning zwaar gewond aangetroffen. Hij is met een ambulance en een spoedarts naar het ziekenhuis overgebracht. Onze ploegen kammen de omgeving uit op zoek naar verdachten. Voorlopig zonder resultaat.”

Volgens de buurt belde een onbekende man aan bij de familie L. en loste hij onmiddellijk een schot toen er iemand opendeed. Meteen na het schietincident is er volgens getuigen een auto met Nederlandse nummerplaat weggescheurd. De politie doet in de omgeving nazicht naar verdachte wagens.

Een buurman was in zijn woning aan het klussen toen het 27-jarige slachtoffer bij hem naar binnenstrompelde. “Ik had het schot wel gehoord, maar heb niets gezien. Het slachtoffer ken ik niet goed want wij zijn nog niet zo lang buren. De jongen had een grote wonde, een duim breed, aan de binnenkant van zijn bil. Hij verloor heel veel bloed. Ik heb het been zo goed mogelijk afgebonden om het bloed te stoppen. Dan hebben de hulpdiensten het overgenomen.”

Het slachtoffer is Abdelhalim L., een werknemer van openbaar vervoermaatschappij De Lijn. Enkele van zijn familieleden waren vroeger al betrokken bij criminele feiten. Zijn broer Abderrahim schoot in 2013 in de Guldensporenstraat in Borgerhout op Yassine S. die hem al wekenlang zou hebben bedreigd. Dat schietincident werd toen gelinkt aan het drugsmilieu. Abdelhalim L. werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gebracht voor verder onderzoek. De interne bloedingen werden gestopt zodat zijn toestand gunstig evolueerde.

Over het motief of de omstandigheden is verder niets bekend. Het parket, dat een onderzoek naar poging tot moord opstartte, stelt wel dat een mogelijke link met het drugsmilieu momenteel niet uit te sluiten valt. Er zou nog geen verdachte zijn gevat.

Het slachtoffer werd aan de voordeur neergeschoten en verloor veel bloed op de trappen. Beeld Marc De Roeck

Politie op de plaats van de schietpartij. Beeld Marc De Roeck

Politie op de plaats van de schietpartij. Beeld Marc De Roeck