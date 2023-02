Man vermoordt vrouw en twee jonge kinderen in Pelt, dader dood aangetroffen

De brandweer van de zone Noord-Limburg werd ingeschakeld om onder meer een tent te plaatsen voor het onderbrengen van de slachtoffers. Het parket van Limburg is verwittigd, waarna een gerechtelijk onderzoek is opgestart. Verder is de federale gerechtelijke politie van Limburg op de hoogte gebracht.

Er is na de feiten een zoekactie opgestart om de man te vinden, die voor het drama verantwoordelijk was. De verdachte werd zondagavond dood teruggevonden op zo’n 2 kilometer van de woonst verwijderd. De verdachte lag naast zijn auto op de grond. Alles wijst erop dat hij zelf uit het leven is gestapt.

Het is niet duidelijk wanneer het drama in de Houtmolenstraat zich voltrokken heeft. Rond 17.45 uur werden de eerste politievoertuigen en hulpdiensten in de straat opgemerkt. Het gaat om een Bosnisch gezin dat in een echtscheidingsprocedure verwikkeld was.

“Er liep een onderzoek naar een familiedrama, te weten een drievoudige moord. De verdachte was na de feiten voortvluchtig, hij werd vanavond echter dood aangetroffen”, aldus persmagistraat Dorien Vanderheiden van het parket van Limburg. Het parket zal voorlopig niet verder over de feiten communiceren.