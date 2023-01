Update Brussel

Man van 30 opgepakt voor steekpartij in station Brussel-Schuman: drie gewonden, één in levensgevaar

Steekpartij in metrostation Brussel-Schuman in Europese wijk. Beeld Dieter Nijs

Bij de steekpartij in het Brusselse metrostation Schuman zijn drie personen gewond geraakt, van wie één zwaargewond. Dat bevestigt de federale politie. Er is een verdachte opgepakt maar over diens motief is nog niets bekend. Door het incident is het metroverkeer op de lijnen 1 en 5 onderbroken tussen Kunst-Wet en Merode.