Man overleden na zinloos geweld aan Carrefour in Ninove

Nico werd in elkaar geslagen aan de Carrefour in Ninove. Beeld /

Nico De Groote (46), de man die woensdag in elkaar werd geslagen aan de Carrefour in Ninove, is zaterdag overleden aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De man werd hersendood verklaard in het ziekenhuis, nadat hij meerdere bloedingen bleef krijgen. Zijn familie zal zijn organen doneren.