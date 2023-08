Man om het leven gebracht in kraakpand: ‘Slachtoffer zo zwaar aangepakt dat hij nog niet geïdentificeerd is’

Het incident gebeurde maandagavond in een kraakpand in de Kolveniersstraat in Vilvoorde. Daar zou een vechtpartij tussen krakers op uiterst brutale wijze uit de hand gelopen zijn, met een dodelijk slachtoffer als gevolg. Volgens burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) was het slachtoffer erg toegetakeld en had hij zware verwondingen. “Hoe hij precies om het leven is gebracht, zal het onderzoek uitwijzen. Maar zeker is dat de man zo brutaal werd aangepakt dat hij nog niet geïdentificeerd kon worden.”

Het parket van Halle-Vilvoorde werd op de hoogte gebracht en gaf de opdracht om een sporenonderzoek te doen in de buurt. Het labo kwam ter plaatse, net als een wetsdokter. In de loop van woensdagochtend zal het parket een autopsie uitvoeren op het lichaam om meer duidelijkheid te scheppen over de doodsoorzaak en identiteit van het slachtoffer.

Knuppels en mes

Wie de man om het leven bracht, is nog niet geweten. De politie kon maandagavond een groep van 14 mensen in de buurt onderscheppen. “Na controle bleek dat ze knuppels en messen op zak hadden. Ze werden bestuurlijk aangehouden en worden nog verhoord. Bij de groep zitten een aantal mensen bij die al verschillende keren door de politie zijn opgepakt en voorgeleid. We zijn inmiddels zeker dat ze van op de plaats van de feiten kwamen. Het gaat om mensen zonder wettige verblijfspapieren die gekend zijn bij onze diensten”, aldus Bonte nog.

Bonte betreurt dat het pand opnieuw gekraakt werd nadat de gemeente het eerder afsloot. Dat er nu een dode viel, is een echt drama. “Al meermaals stelde de wijkpolitie vast dat het gebouw gekraakt werd door mensen van verschillende nationaliteiten uit Oostbloklanden. Meestal waren dat Roma-families.”

De feiten speelden zich af in een pand dat eigendom is van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde (KOV) en dat later zou dienen om de secundaire school in de nabijgelegen straat uit te breiden. “Zowel politie en gemeente doen wat ze kunnen om de krakers elke keer op te pakken bij incidenten en uit het gebouw te zetten”, zegt Bonte. “Het KOV respecteerde die beslissing en sloot in april het pand hermetisch af. Ook toen was er sprake van vechtpartijen. De Dienst Vreemdelingenzaken wordt elke keer op de hoogte gebracht. Helaas haalt dat weinig uit. We zien dat de daders niet worden gestraft bij criminele feiten en opnieuw een pand kraken. Dit getuigt van een falend asielbeleid.”

De politiezone VIMA (Vilvoorde, Machelen) bevestigt de feiten en laat weten dat het parket Halle-Vilvoorde het onderzoek verder opvolgt.