Belangrijk nieuws Brussel

Man neergeschoten in centrum van Brussel, dader of daders op de vlucht

Illustratiebeeld van de Politie Brussel Hoofdstad Elsene. Beeld Dieter Nijs

In het centrum van Brussel, in de buurt van het De Brouckèreplein, is zaterdagavond een man gewond geraakt bij een schietincident. De dader of daders zijn op de vlucht. De politie heeft een onderzoek geopend en mobiliseert zich om de dader(s) zo snel mogelijk te vatten.