Man die woonzorgcentrum binnendrong en bewoner doodde, is aangehouden: ‘Hij lijkt niet te begrijpen wat er is gebeurd’

De man zou vrijdagochtend het woonzorgcentrum binnengedrongen zijn en daar twee bewoners, een vrouw van 89 en een man van 91, aangevallen hebben. Beiden werden naar het ziekenhuis afgevoerd, de man bezweek aan zijn verwondingen.

Op het moment van zijn voorleiding was de man zeer verward, vertelt Giudice: “De communicatie verloopt vrij moeizaam, een volwaardig gesprek kan je het niet noemen.” Dat er een persoon aan zijn geweld is overleden, “lijkt hij niet” begrepen te hebben, hoewel het hem wel verteld is.

Ook voor de advocate is er nog heel veel onduidelijk in de zaak: “Ik heb het dossier nog niet kunnen inkijken. Hij was wel recentelijk opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Brussel, maar is daar ontslagen geweest. Hij had ook al een veroordeling opgelopen, maar niet voor opzettelijke slagen. Ook hoe hij in Goetsenhoven is beland en waarom hij precies dat rusthuis binnendrong, weten we voorlopig niet.”

Giudice vindt dat het nu belangrijk is dat de man psychologisch onderzocht wordt. “De man heeft hulp nodig, het is in het belang van iedereen dat er daarover duidelijkheid komt. Een deskundige is aangesteld om dat onderzoek te doen.” Ondertussen blijft de man dus in de cel. Dinsdag moet hij voor de raadkamer verschijnen, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.