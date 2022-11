Man die agent doodstak in Brussel is ex-gedetineerde en staat bekend als ‘potentieel gewelddadige extremist’

Donderdagavond iets na 19 uur viel een man een politiepatrouille aan in de Aarschotstraat, in de prostitutiewijk achter het Noordstation. Hij bracht beide agenten messteken toe, die voor een van hen fataal was. De dader is door een opgeroepen versterking neerschoten en ligt in het ziekenhuis.

Diezelfde ochtend nog heeft de dader zich gemeld op het politiebureau in Evere. “Hij maakte onsamenhangende opmerkingen, sprak over haat naar de politie toe en vroeg om psychologische zorg”, zegt de woordvoerder van het Brussels parket. In overleg brachten enkele agenten hem over naar de psychiatrische dienst van een ziekenhuis, omdat hij instemde met opname.

“De politiepatrouille bleef ter plaatse totdat de persoon door de verpleegkundigen werd overgenomen”, aldus de parketwoordvoerder. “Enkele uren later nam de politie opnieuw contact op met het ziekenhuis om te controleren of de persoon onder observatie was gehouden. Toen bleek dat de persoon het ziekenhuis had verlaten.”

Enkele uren later sloeg hij toe. De zaak zit intussen bij het federaal parket, omdat er aanwijzingen zijn dat het om een terreurdaad kan gaan. Volgens OCAD is de aanslag geen reden om het dreigingsniveau in ons land te verhogen, dat blijft op niveau 2.

Geradicaliseerde gevangene

De Morgen kon achterhalen dat het gaat om de 32-jarige Y.M.,die in 2013 in de gevangenis belandde. Hij is geboren in België en heeft een dubbele nationaliteit: Belgisch-Marokkaans.

Y.M. was niet veroordeeld voor terrorisme, maar voor een misdrijf van klassiek strafrecht, zoals diefstal of een overval.

Sinds augustus 2015 wordt hij echter gesignaleerd als geradicaliseerde moslim en belandt hij op de CELEX-lijst, de lijst van de Cel Extremisme van de gevangenissen. De gevangenis van Ittre brengt hem na verloop van tijd onder in de nieuwe Deradex-afdeling, zodat hij gescheiden is van de andere gedetineerden.

In de zomer van 2017 verhuist Y.M. naar de gevangenis van Lantin, maar ook daar plaatsen ze hem in isolatie. Hij vecht die maatregel aan bij de raad van state, maar tevergeefs.

Y.M. “wordt gemotiveerd door extremistische religieuze overtuigingen en wil zijn ideologie delen met andere gevangenen”. zo staat te lezen in het arrest van Raad van State. Bovendien zou hij toen al een keer zijn overgegaan tot agressie tegenover iemand in uniform.

“Zijn gevaar wordt bevestigd door het feit dat hij al een gevangenenbewaker heeft aangevallen in de gevangenis van Ittre, waar hij verbleef in een afdeling met andere geradicaliseerden.”

De raad van state oordeelde in 2019 dat isolatie van andere gevangenen de enige manier was om de dreiging die uitging van Y.M. in te dammen en zodat hij zijn extremistische overtuigingen niet langer kon verspreiden.

OCAD-lijst

Y.M. kwam later dat jaar vrij en het is maar de vraag of en hoe hij nadien is opgevolgd in verband met zijn radicalisering. Het zijn vragen die eerder ook al rezen in de media, onder meer na de aanslag door Benjamin Herman. Deze geradicaliseerde gevangene doodde twee politievrouwen tijdens zijn penitentiair verlof in mei 2018.

In elk geval staat Y.M. tot op vandaag in de gedeelde databank van de veiligheidsdiensten, die het OCAD beheert, gecatalogiseerd als “potentieel gevaarlijke extremist”. Zowel parket als politie hebben toegang tot die databank. Hebben ze hem dan toch nog onderschat?