Man City en Inter komen niet meer in problemen en bereiken laatste vier Champions League

Bayern liet zich niet onbetuigd in de eerste helft en voetbalde enkele aardige kansen bij elkaar, al mocht het ook opgelucht ademhalen dat de doodsteek aanvankelijk uitbleef. Eerst ontsnapte Upamecano in de 18de minuut aan rood nadat hij zich vergreep aan de doorgebroken Haaland, die nipt vanuit buitenspel vertrokken was.

In de 35ste minuut kreeg City een strafschop voor handspel van diezelfde Upamecano. Haaland leek de doodsteek te kunnen uitdelen, maar hij ramde het leer over. Het was slechts uitstel van executie: Haaland (57.) legde de thuisaanhang op de counter het zwijgen op met een rake knal in de bovenhoek, op aangeven van De Bruyne, die 88 minuten meespeelde. De eerredder van Kimmich (83.) op penalty deerde City niet meer.

Inter - Benfica

Tegelijkertijd brak Barella (14.) de ban voor Inter, alvorens Aursnes (38.) Benfica nieuwe hoop gaf. Martinez (65.) en Correa (78.) fnuikten de aspiraties op een remonte, Antonio Silva (86.) en Musa (90.+5) prikten tevergeefs nog twee keer tegen. Lukaku viel in de 76ste minuut in.

Romelu Lukaku en Nicolas Otamendi van Benfica vechten om de bal. Beeld AFP

Inter wacht bij de laatste vier een dubbele ‘Derby della Madonnina’ met stadsgenoot en rivaal AC Milan. De finale staat gepland op zaterdag 10 juni in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel.

Man City neemt het in de halve eindstrijd op tegen regerend bekerhouder Real Madrid. In de vorige editie rekende de Koninklijke in dezelfde fase van het toernooi af met de Citizens.