Man (84) die zwarte tiener aan voordeur neerschoot aangeklaagd

De 16-jarige Ralph zou vorige week donderdag in de plaats in de staat Missouri zijn jongere tweelingbroertjes ophalen, maar vergiste zich in de straatnamen. Hij belandde voor de deur van Andrew Lester en werd daar met een revolver twee keer geraakt. Volgens Thompson ging daar geen woordenwisseling aan vooraf en kwam Ralph ook niet ín de woning van de oudere man. De zwarte jongen bloedde en zocht hulp bij een nabijgelegen woning, waarna hij in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen.

lees verder onder de foto:

Ralph Yarl, de tiener die door de bejaarde man werd neergeschoten. Beeld AP

De politie arresteerde Lester, maar liet hem 24 uur later weer vrij. Intussen nam de woede in Kansas City en elders in de VS toe, schrijft ‘The New York Times’. Zo vond er een demonstratie plaats bij de woning van de 84-jarige. De politie liet maandag na toenemende kritiek weten dat het openbaar ministerie zich over de schietpartij zou buigen. Dat kwam kort daarna met de twee aanklachten tegen de 84-jarige. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot levenslang cel krijgen.

Waar Lester nu is, is onduidelijk, liet Thompson in een persconferentie weten. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Over het "raciale component" wilde de aanklager verder niets kwijt.

lees verder onder de foto:

Openbaar aanklager Zachary Thompson. Beeld AP

Burgemeester Kansas City “diepbedroefd en boos”

De burgemeester van Kansas City, Quinton Lucas, zegt "diepbedroefd en boos" te zijn over "de situatie waar we ons in bevinden". "Kun je niet op een deur kloppen als je zwart bent? Het is bijna alsof je niet kunt bestaan", aldus Lucas, die de aanklachten tegen Lester op Twitter "een eerste stap naar gerechtigheid voor Ralph Yarl" noemt.

Volgens ‘CNN’ heeft president Joe Biden inmiddels contact gehad met de familie van Ralph. De jongen kan weer naar huis en ondanks het schot in zijn hoofd houdt zijn familie hoop dat hij volledig kan herstellen, meldt een advocaat van het gezin.