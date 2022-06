Nieuws

Man (30) schiet vrouw (32) neer en rijdt vervolgens met haar naar zijn zus

De man reed met zijn slachtoffer naar de Leopolddreef in Berlare, waar de politie hem kon oppakken en het onderzoek gevoerd werd. Beeld Koen Baten

Een 32-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag overleden in het ziekenhuis nadat een man van 30 haar neergeschoten had in Overmere. Na de feiten nam hij het slachtoffer nog mee in de auto naar zijn zus, waar hij alles opbiechtte.