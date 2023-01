Update Brussel

Man (30) opgepakt in station Brussel-Schuman na steekpartij: drie gewonden, één in levensgevaar

Steekpartij in metrostation Brussel-Schuman in Europese wijk. Beeld BELGA

Bij een steekpartij in het Brusselse metrostation Schuman maandagavond zijn drie personen gewond geraakt, van wie één zwaargewond. Er is een verdachte opgepakt maar over diens motief is nog niets bekend. Het parket communiceert later vandaag nog over het onderzoek.