‘Mama, mama, mama’: Amerika geschokt na beelden van brutale arrestatie die Tyre Nichols fataal werd

Opgelet: het zijn harde beelden

De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag even voor 01.00 uur (Belgische tijd) enkele video’s vrijgegeven waarop te zien is hoe Tyre Nichols drie weken geleden werd gearresteerd. De 29-jarige zwarte Amerikaan overleed drie dagen na zijn gewelddadige arrestatie.

Wat gebeurde er tijdens de fatale arrestatie?

Ruim een uur aan beeldmateriaal laat zien hoe de 29-jarige Nichols door agenten in Memphis uit zijn auto wordt gehaald op 7 januari. De agenten dreigen (“plaats je handen op je rug, of ik breek..”) en vloeken veelvuldig, terwijl Nichols zegt “dat hij niets gedaan heeft” en “gewoon naar huis wil gaan”.

Nadat Nichols uit de wagen is gehaald en tegen de grond is gehouden, rent hij weg. Agenten gaan achter hem aan en proberen hem met pepperspray en een verdovingspistool te stoppen. Te horen is hoe één agent “ik hoop dat ze hem hard raken” roept.

Even later is op een van de vier vrijgegeven video’s te zien hoe Nichols op de grond ligt met agenten om hem heen, die hem in bedwang houden. De beelden zijn chaotisch en schokkend. Zo wordt Nichols door een agent meerdere keren met een wapenstok geslagen. Ook wordt hij geschopt, waarbij ook zijn hoofd wordt geraakt. Hij toont tijdens de geweldsuitbarsting, die zo’n drie minuten duurt, geen tekenen van verzet. Nichols roept “mama, mama, mama”, volgens advocaten omdat zijn moeder in de buurt woonde.

Amerikaanse media die de beelden bestudeerden, hebben meer details. Zo meldt CNN dat Nichols in vier minuten tijd negen keer werd geraakt. The Washington Post stelt dat hij twee schoppen, vijf klappen en twee tikken met een wapenstok in zijn gericht kreeg. Volgens de krant duurde het na de arrestatie nog 22 minuten voordat een ambulance arriveerde. De Britse BBC meldt dat op dat moment bloed op het hoofd van Nichols was te zien. Op beelden is ook te horen hoe enkele agenten luchtig en lacherig aan het praten zijn over de arrestatie.

Wat voorafging aan het moment dat de auto van Nichols werd gestopt, blijkt niet uit de video’s.

Hoe wordt er gereageerd?

In de VS wordt geschokt gereageerd op de beelden. Amerikaanse media verwachten dat de vrijgegeven videobeelden, die ongeveer een uur duren, als schokkend kunnen worden ervaren en verschillende steden maken zich op voor protesten vanwege de beelden. Vrijdag vonden al (voornamelijk vreedzame) manifestaties plaats in meerdere steden, waaronder Washington, New York en Memphis.

Manifestatie in Memphis, waar de 29-jarige Nichols gearresteerd werd. Beeld AP

President Joe Biden zegt “verontwaardigd” en “diep gekwetst” te zijn. De dood van Nichols is volgens de president “een pijnlijke herinnering aan de diepe angst en het trauma, de pijn en de uitputting die zwarte Amerikanen nog elke dag ervaren”. Biden voegde eraan toe dat zijn gedachten zijn bij de familieleden van Nichols, met wie hij eerder op de dag sprak. Ze verdienen volgens Biden “een snel, volledig en transparant onderzoek” naar de gebeurtenissen.

Black Lives Matter De fatale arrestatie roept herinneringen op aan de dood van George Floyd in 2020. Toenmalig agent Derek Chauvin drukte toen zijn knie zo’n negen minuten lang in Floyds nek, terwijl omstanders toekeken en een vrouw het voorval filmde. De Afro-Amerikaanse man smeekte om zijn leven met de woorden ‘I can’t breathe’ terwijl hij op de grond lag met Chauvins knie op de nek. Floyd overleed niet lang daarna. Eerder was Floyd door enkele agenten hardhandig gearresteerd omdat hij in een winkel wou betalen met een 20 dollar-briefje dat vals was volgens de kassier. Na zijn dood werd in heel het land geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme waarna de Black Lives Matter-beweging zich ook over de hele wereld verspreidde.

Biden benadrukte verder dat de nabestaanden van Nichols om vredige protesten hebben gevraagd, een wens die hij zelf ook steunt. “Wie gerechtigheid zoekt, moet geen toevlucht nemen tot geweld of vernielingen”, aldus de president. Biden had ook een telefoongesprek met de moeder van Nichols.

Familieleden die de beelden al eerder te zien kregen, noemen het “walgelijk”. Ook David Rausch, die het onderzoek naar de fatale arrestatie leidt, liet al weten “misselijk en gechoqueerd” te zijn door wat hij al gezien heeft tijdens het onderzoek afgelopen weken. “Laat ik duidelijk zijn: wat hier gebeurd is, getuigt niet van goed politiewerk. Dit was verkeerd, dit was crimineel”, aldus Rausch.

Wat weten we over de agenten?

Het gaat om vijf zwarte agenten: Desmond Mills Jr., Demetrius Haley, Justin Smith, Tadarrius Bean en Emmitt Martin III. De mannen zijn inmiddels ontslagen, en worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.

Dat de ontslagen agenten ook zwarte mannen zijn geeft het incident een extra laag van pijn, schrijven verschillende Amerikaanse kranten. “Ik bleef maar tv kijken zodat ik hun gezichten kon zien”, vertelde 73-jarige buurtbewoner en oud-activiste Carrie Louise Pinson bij The New York Times. “Toen ik allemaal zwarte politieagenten zag, dacht ik: ‘Hoe kon je dit doen?’”

Voor het ontslag maakten de agenten deel uit van een groep gespecialiseerde agenten die bekend staan als de Scorpion Unit (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods, red.). De politiegroep werd in 2021 opgericht om te werken in buurten waar misdaad en geweld alomtegenwoordig zijn.