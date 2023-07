Maleisische muzikanten eisen schadevergoeding van The 1975 nadat festival geannuleerd wordt door kus op podium

Nadat frontman Matty Healy tijdens het Good Vibes-festival in Kuala Lumpur bassist Ross MacDonald op de mond kuste om de anti-lgbtq+-wetten in het land aan te klagen, werden de twee resterende dagen van het festival geannuleerd.

Die annulering raakt Maleisische muzikanten die op zaterdag en zondag geprogrammeerd stonden in hun portefeuille. Ook uitbaters van kraampjes op het festival sluiten zich aan bij de class action lawsuit. “Mijn visie is dat The 1975 verantwoordelijk en aansprakelijk moet worden gehouden voor de verliezen die artiesten en verkopers hebben moeten lijden”, stelde de Maleisische advocaat Mathew Thomas Philip in het muziekblad NME. Hij noemde Healy’s actie “een vrijwillige, roekeloze daad, waarbij hij goed op de hoogte was van de gevolgen”.

De set van The 1975 werd afgebroken en de rest van het festival werd gecanceld nadat Healy MacDonald op de mond kuste. Voordien haalde hij uit naar de homofobe wet in Maleisië. “Ik zie er het fucking nut niet van in om The 1975 uit te nodigen in een land en ons dan te vertellen met wie we seks mogen hebben”, stelde de zanger. “Het spijt me als je dat beledigend vindt,” zei hij nog, “maar jullie regering bestaat een groep fucking idioten en het kan me niet meer schelen. Als je mij duwt, duw ik terug.” De Britse band kreeg een verbod op optreden in Maleisië dat achttien maanden van kracht is. (DM)