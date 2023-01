Madonna komt naar Sportpaleis met grootste hits van voorbije 40 jaar

De ‘Queen of Pop’ maakte het nieuws bekend met een video van zo’n vijf minuten lang. Daarin zijn verschillende bekende gezichten te zien zoals Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter en Eric Andre. Het filmpje is gebaseerd op de baanbrekende film ‘Truth or Dare’ en komt tot een hoogtepunt wanneer actrice Amy Schumer Madonna uitdaagt om op tournee te gaan met nummers uit haar intussen vier decennia overspannende carrière.

Ode aan New York

Zo gezegd zo gedaan, dus. Want tijdens ‘The Celebration Tour’ neemt de wereldster haar fans mee op een artistieke reis doorheen 40 jaar muziek — van haar soloalbum ‘Madonna’ uit 1983 tot haar recentste plaat ‘Madame X’ uit 2019. Ze brengt ook een ode aan New York, de stad waar haar muziekcarrière begon. Over de show zegt Madonna — bekend van hits als ‘Like a Prayer’ en ‘Holiday’ — zelf: “Ik kijk ernaar uit om zoveel mogelijk nummers te brengen, in de hoop dat ik mijn fans kan geven waar ze op gewacht hebben.”

35 shows

Haar gloednieuwe tournee doet 35 steden aan en start op zaterdag 15 juli in de Rogers Arena in Vancouver, waarna ze tussenstops maakt in Detroit, Chicago, New York, Miami en Los Angeles. Daarna maakt ze de oversteek naar Europa. In de herfst staan elf steden op de agenda, waaronder Londen, Barcelona, Parijs, Stockholm — en op 21 oktober dus Antwerpen. Eindigen doet Madonna op 1 december bij onze noorderburen in Amsterdam.

Tickets voor het concert zijn vanaf vrijdag 20 januari om 10 uur te koop en variëren van 324,7 euro tot 45,5 euro. Tickets zijn uitsluitend te koop via ticketmaster.be.