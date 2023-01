‘Madonna-biopic in koelkast door wereldtournee’

De nog titelloze film, waarvan het script al bijna klaar was, is naar verluidt “niet langer in ontwikkeling” bij filmstudio Universal Pictures. Wanneer en of het project wordt hervat, is niet duidelijk. Volgens ingewijden wil Madonna wel nog steeds graag ooit een film over zichzelf maken.

Madonna bevestigde in 2021 dat ze bezig was met de verfilming van de beginjaren van haar carrière. Ozark-actrice Julia Garner zou de hoofdrol gaan spelen.

De 64-jarige zangeres maakte vorige week bekend dit jaar weer op wereldtournee te gaan. In oktober staat ze twee keer in het Sportpaleis.