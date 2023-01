‘Madam Bakster’ is zwanger van overleden echtgenoot: deadline van twee jaar is gehaald

Laura’s echtgenoot en zakenpartner Kobe Jackxsens overleed in december 2021 op 30-jarige leeftijd aan de gevolgen van maagkanker, amper een jaar nadat hij de diagnose had gekregen. Het koppel was tien jaar samen toen Jackxsens stierf en koesterde al langer een kinderwens. Om die ooit waar te maken, liet hij zijn sperma invriezen voor hij aan de chemotherapie begon.

Kort na de diagnose, uitgerekend op oudejaarsavond 2020, bleek dat de kanker die in Jackxsens lichaam woekerde, al helemaal was uitgezaaid naar zijn slokdarm. Een operatie en chemotherapie konden geen redding brengen. “Toen bleek dat Kobe zijn kindje nooit zou kunnen zien, toen stilaan duidelijk werd dat hij niet meer zou genezen, beslisten we samen dat ik na zijn overlijden de hormonenbehandeling zou starten”, vertelde Verhulst eerder al.

Het paar koos voor een post mortembevruchting. “Samen over de toekomst denken, werkte helend voor Kobe. Het was een manier om naast het verdriet ook te focussen op de liefde. We hebben samen nog een naam gekozen voor ons kindje. En zelfs de meters en peters lagen al vast. Het gaf zuurstof in een tijd waar alles zo donker voelde.” Verhulst is uitgerekend voor de zomer van 2023.

Toen Jackxsens overleed, op 3 december 2021, had ze twee jaar de tijd om zwanger te worden. Daarna zou zijn zaad onherroepelijk vernietigd worden. “Dat is veel te kort”, zei Verhulst eerder nog. Door haar getuigenis wordt de wettelijke limiet om zwanger te worden met ingevroren sperma van een overleden partner mogelijks opgetrokken.