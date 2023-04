▶ Macron spreekt gasten in het Nederlands toe tijdens staatsbanket in Amsterdam

Frans president Emmanuel Macron is in Nederland voor een staatsbezoek. Dinsdag werd zijn toespraak in Den Haag nog onderbroken door manifestanten, maar tijdens het staatsbanket ‘s avonds in het Koninklijk Paleis op de Dam ging het er gemoedelijker aan toe. In het Frans benadrukte de Nederlandse koning Willem-Alexander de bijzondere band tussen Frankrijk en Nederland en verwees hij naar de gezamenlijke steun aan Oekraïne.

Macron kon daarop niet achterblijven en sprak de ruim tweehonderd genodigden toe in het Nederlands. Hij begon zijn toespraak door te zeggen dat hij en zijn vrouw Brigitte “op een fantastische manier” onthaald zijn. Hij noemde dat een “eer voor zijn hele land”. Ook sprak hij waardering uit voor het feit dat koning Willem-Alexander hem in het Frans had verwelkomd.

Daarna schakelde hij weer over naar zijn moedertaal om het belang van een goede samenwerking met andere Europese landen te benadrukken, “nu de oorlog opnieuw aan de poorten van Europa staat”.

Dat de Nederlandse uitspraak duidelijk een uitdaging vormde voor de Franse president, was ook de Nederlandse publieke omroep NOS niet ontgaan. Die moest een deel van de toespraak ondertitelen als “(onverstaanbaar)”.

De Franse president Macron en zijn echtgenote Brigitte zijn te gast bij het staatsbanket in het Paleis op de Dam. Tijdens het banket hield Macron een toespraak in het Nederlands: pic.twitter.com/mU1Az6raHs — NOS (@NOS) 11 april 2023

Vandaag sluiten de Franse president en zijn vrouw Brigitte hun staatsbezoek af in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn deze ochtend afzonderlijk met de Macrons op pad gegaan. Later vandaag zullen ze in het bijzijn van premier Mark Rutte samen nog het Rijksmuseum bezoeken.