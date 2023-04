Macron spreekt Fransen toe in poging vrede te tekenen en nieuwe plannen te ontvouwen

Macrons toespraak komt op een gevoelig moment. Vrijdag keurde de Constitutionele Raad de belangrijkste onderdelen van zijn pensioenhervorming goed. In weerwil van oproepen van de oppositie en de vakbonden om daarmee te wachten, vaardigde Macron de wet meteen daarop definitief uit. Hij negeerde daarmee ook de miljoenen Fransen die maandenlang de straat op gingen om tegen de hervorming te demonstreren.

Macron komt dus met nieuwe hervormingsplannen terwijl hij de vakbeweging – die een uitnodiging tot overleg op dinsdag in het Élysée unisono naast zich neerlegde – bijna de voltallige oppositie en een groot deel van zijn volk van zich heeft vervreemd. Zijn populariteit is tot een dieptepunt gedaald. Kennelijk ziet hij nu het moment voor een uitgestoken hand.

Macrons partijgenoten liepen tijdens het weekend alvast vooruit op de inhoud van die toespraak. Premier Élisabeth Borne zei zaterdag op een partijbijeenkomst dat de regering “vastbesloten” is het tempo van hervormingen op te voeren, nu het pensioenhoofdstuk afgerond is. Ze kondigde plannen aan om de werkgelegenheid te vergroten, gelijke kansen te garanderen, en de zorg en het onderwijs te verbeteren. Regeringswoordvoerder Olivier Véran hintte ook op een belastingverlaging.

Het is de vraag in hoeverre de oppositie – die Macron nodig heeft voor een meerderheid in het parlement – daaraan zal meewerken. Veel Fransen voelen zich geschoffeerd, zowel door de inhoud van de hervorming als door de manier waarop Macron die heeft doorgevoerd: zonder stemming in het parlement. Dat Macron de wet zo snel na goedkeuring door de Constitutionele Raad al had ondertekend, droeg bij aan het beeld van een president die zijn wil zo snel mogelijk wil doordrukken.

Zijn politieke tegenstanders lijken in elk geval nauwelijks open te staan voor verzoening. Laurent Berger, voorman van de vakbond CFDT, wees er in een interview met Le Parisien op dat Macron met zijn strategie van doordrukken zelf “niet heeft gekozen voor verzoening”, en suggereerde dat men dat niet snel zal vergeten. “In zijn gedachten is er een beleidscyclus die pensioenen heet, en gaat het kabinet daarna door naar de volgende beleidscyclus. Maar het leven van mensen is geen beleidscyclus!”

Desondanks toonde premier Borne zich optimistisch over de mogelijkheden tot samenwerking in de Nationale Assemblee. “Hoewel nu misschien niet het moment is voor coalities, ben ik overtuigd dat het mogelijk is om meerderheden te vinden, project voor project, om de Fransen oplossingen te bieden.” De werkwijze vanaf nu, volgens Borne: “Nederigheid, respect, en luisteren naar onze landgenoten.”