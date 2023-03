Macron matigt toon niet: ‘Pensioenhervormingen dit jaar nog ingevoerd’

Tweederde van de Franse bevolking is tegen de hervorming en de manier waarop Macron en zijn regering die doorvoert – namelijk door een stemming in het parlement te omzeilen – voedt de protesten alleen maar meer. Macron houdt vol dat de hervorming ‘noodzakelijk’ is en vergelijkt demonstranten met Capitoolbestormers.

‘Denk je dat ik deze hervorming leuk vind?’, vroeg Macron woensdagmiddag retorisch in een interview met tv-zenders TF1 en France 2 vanuit het Élysée. ‘Nee, maar om de rekening op orde te krijgen is dit noodzakelijk.’ De publieke uitgaven voor pensioenen bedragen in Frankrijk 14,5 procent van het bruto binnenlands product. Hij zegt de impopulaire maatregel te blijven verdedigen en aan het einde van dit jaar in te voeren.

In de afgelopen maanden, weken en dagen staakten en protesteerden Fransen door heel het land tegen de pensioenhervorming, en vooral tegen de verhoogde pensioenleeftijd. De protesten gaan gepaard met vandalisme en brandstichting. In de afgelopen week arresteerde de politie alleen al in Parijs 750 demonstranten. In het parlement stemden maandag 278 parlementariërs voor een motie van wantrouwen tegen de regering van Macrons premier Élisabeth Borne. Dat was negen stemmen tekort voor de meerderheid en het grootste wantrouwen dat het parlement tot dusver tegenover de regering uitsprak.

Weinig goede woorden

Macron had weinig goede woorden over voor de demonstranten. ‘Na wat de Verenigde Staten meemaakten op Capitol Hill, en na wat Brazilië meemaakte, zeg ik je heel duidelijk: we kunnen noch de rebellen, noch de facties accepteren’, aldus de president. ‘We tolereren het niet overlopen te worden.’ Borne houdt zijn vertrouwen.

Ook zegt hij teleurgesteld te zijn in de vakbonden, die volgens hem niet bereid zijn tot een compromis. Vakbonden hebben voor donderdag een nieuwe staking afgekondigd, om de pensioenhervorming te voorkomen. Macron riep in het interview de sociale partners op met hem om tafel te gaan. Volgens hem valt er wel te praten over het ‘vernieuwen’ van arbeidsvoorwaarden.

Het televisie-interview was het eerste mediaoptreden van Macron sinds de stemming over de motie van wantrouwen maandag. De uitspraken van Macron lijken niet direct verzoenend te hebben gewerkt. De leider van de linkse oppositie Jean-Luc Mélenchon zag in het interview ‘traditionele tekenen van minachting’.