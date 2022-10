Maatregel over bevriezing huurprijzen dit weekend al van kracht

Tijdens het debat over de Septemberverklaring kondigde Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) al aan dat de regering de ingreep op de indexering van de huurprijzen dit weekend, meer bepaald op 1 oktober, van kracht wil laten gaan. Dat om te vermijden dat verhuurders nog snel hun huurprijs indexeren.

De ingreep op de indexering is één van de energiemaatregelen in het pakket maatregelen dat de Vlaamse regering heeft aangekondigd. Concreet is het de bedoeling om de huurprijs tijdelijk geheel of gedeeltelijk te bevriezen bij huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn. Zo mogen de prijzen van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label van E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Voor labels A, B en C geldt geen beperking.

Minister Diependaele wijst erop dat verhuurders sinds 2009 verplicht zijn een EPC-label te hebben. “Als er geen EPC is, mag er niet geïndexeerd worden”, aldus Diependaele.