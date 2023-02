Lynx met uitsterven bedreigd in Frankrijk: populatie valt terug tot minder dan 150 exemplaren

De Euraziatische lynx, een grote katachtige, kwam tot in de 18de eeuw veelvuldig voor in Frankrijk, maar verdween toen volledig als gevolg van verlies aan leefgebied, stroperij en inteelt. Pas in de jaren 1970 werd de lynx opnieuw geïntroduceerd in Zwitserland, waarna de dieren ook de grens met Frankrijk overstaken richting het Jura-gebergte.

Maar door een combinatie van factoren, waaronder ook auto-ongevallen, is de populatie nooit voldoende kunnen groeien, blijkt nu. In Frankrijk leven nu nog zo’n 120 tot 150 lynxen. Uit de dna-gegevens van 78 lynxen die de laatste tien jaar werden verzameld bij gewonde, dode en achtergelaten lynxen in het opvangcentrum Centre Athenas, blijkt bovendien dat hun genetische diversiteit bijzonder laag is en overeenkomt met nog maar 38 individuele dieren.

Parende koppels maken nu een erg grote kans dat ze aan elkaar verwant zijn. De inteelt onder de nog overblijvende dieren is zo groot dat gevreesd wordt dat de lynxen zonder nieuwe maatregelen over 30 jaar opnieuw volledig uitgestorven zullen zijn.

“Een gebrek aan genetische diversiteit kan de dieren zwakker en vatbaarder voor ziektes maken”, zegt Nathen Huvier, wetenschapper bij het Centra Athenas aan The Guardian. “Ook kunnen ze zich minder goed aanpassen aan veranderingen in hun leefgebied.” Een populatie met zulke kenmerken “kan niet evolueren” en zal dus op termijn uitsterven.

Huvier en zijn collega’s vragen daarom aan de overheid om nieuwe en gezonde dieren uit andere gebieden zoals Duitsland, ook in Frankrijk uit te zetten. Ook zou er een uitwisselingsprogramma kunnen komen met andere opvangcentra om achtergelaten dieren uit te wisselen.