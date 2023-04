Lukaku held én antiheld nadat hij scoort maar ook rood krijgt door misbegrepen viering tegen Juventus

Bekijk: Lukaku scoort en krijgt daarna een tweede gele kaart

Inter kan zich nog plaatsen voor de finale van de Coppa Italia. Diep in blessuretijd trapte invaller Lukaku zijn team vanop de stip weer langszij, na hands van Bremer in de zestien. Dertien minuten eerder had de Colombiaanse aanvaller Cuadrado er 1-0 van gemaakt voor de Juventus.

Lang kon Lukaku echter niet van zijn doelpunt genieten. Hij zette het vingertje op de mond - zijn nieuwe viering. Maar hij gooide ook enkele woorden richting de fans van Juventus achter de goal, die hem tijdens de match zwaar uitjoelden en verwensten. Voor die provocatie kreeg Lukaku een tweede gele kaart van ref Davide Massa, die het reglement wel erg strikt naar de letter toepaste. Ontgoocheld droop Lukaku af. Zijn eerste geel had hij in minuut 80 gekregen toen hij met een te late tackle Federico Gatti onderuit haalde.

Na de match gingen de poppen verder aan het dansen in de tunnel. Doelpuntenmaker Cuadrado en Inter-doelman Handanovic kregen nog rood. De return op 26 april wordt gespeeld zonder Lukaku.

De coach van Inter, Simone Inzaghi, begreep er niets van. “De viering van Lukaku is misbegrepen. Hij viert tegenwoordig altijd zo”, zei hij na de wedstrijd. “Spijtig dat zo’n faire wedstrijd in zo’n lelijke scènes moet uitmonden, met ook behoorlijk wat sportieve impact voor ons. Lukaku en Handanovic zijn sleutelspelers.”

Inzaghi werd gevraagd of hij racistische verwensingen richting Lukaku gehoord had van de Juve-fans. “Dat lijkt me duidelijk. Zo voelden we Lukaku’s reactie ook allemaal aan. Ik vind dit vooral spijtig omdat - wanneer je naar het bredere plaatje kijkt - we een speler zien die scoort en zijn vreugde wil uiten. Terwijl die viering, die hij steevast hanteert, nu gelijkstaat met het verlies van een belangrijke speler.”

