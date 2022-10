Luchthaven Charleroi sluit deuren voor vertrekkende passagiers: chaos tijdens staking is te groot

Vertrekkende passagiers kunnen de luchthaven van Charleroi, waar het veiligheidspersoneel staakt, niet langer binnen. Er heerst opnieuw veel chaos, waardoor de luchthavenautoriteiten gezamenlijk besloten hebben om de toegang te sluiten. Eerder was gezegd dat dat pas om 16 uur zou gebeuren. Vluchten vertrekken vaak leeg, gedupeerden zullen hun ticketkosten niet terug kunnen krijgen van de vliegmaatschappij.

SPS , HAA en Belga

“Op dinsdag 18 oktober zal het niet meer mogelijk zijn de luchthaventerminal te betreden als gevolg van de staking van het Security Masters-personeel dat belast is met de beveiliging van de luchthaven”, luidt de mededeling op de website van de luchthaven van Charleroi. “Wij verontschuldigen ons voor het veroorzaakte ongemak.”

Eerder had CEO Philippe Verdonck al gemeld dat door de chaos in Charleroi de luchthaven net zoals gisteren om 16 uur dicht zou gaan voor alle vertrekkende passagiers, omdat de shift van medewerkers van het beveiligingsteam dat bijspringt er dan zal opzitten.

“We proberen zo veel mogelijk info te geven aan de passagiers. Ik versta de frustratie van de mensen”, zegt Verdock, die erkent dat de communicatie maar moeilijk verloopt. “Helaas zullen er mensen zijn die hun vlucht niet kunnen nemen vandaag en ik vind dat heel erg.”

Aanvankelijk bleven de deuren van de terminal deze ochtend dicht omdat binnen al te veel volk was. Mensen probeerden de poorten naar de controle te forceren, waarna de politie versterking moes sturen. Sinds ongeveer 8 uur werden de mensen weer mondjesmaat binnengelaten in de luchthaven.

De luchthaven-CEO vreest dat luchtvaartmaatschappijen de komende dagen hun vluchten vanop Charleroi gaan annuleren omwille van de stakingsactie, zei hij dinsdag in De Ochtend op Radio 1. Nog volgens Verdonck staat er crisisoverleg gepland. “TUI heeft al besloten om een groot deel van de vluchten vanuit Brussel te laten vertrekken. We zijn in discussie met andere maatschappijen zoals Ryanair, om te kijken wat de plannen kunnen zijn voor de komende dagen. Enkele van hen gaan misschien alle vluchten annuleren de komende dagen.”

Bij TUI fly zullen betrokken passagiers daarover per sms gecontacteerd worden. Verdonck voegt daaraan toe dat de luchthaven niet kan tegenhouden dat sommige vluchten op dit moment zo goed als leeg vertrekken.

Klachten

Gisteren hebben zesduizend passagiers hun vlucht gemist door de vakbondsactie. Ook vandaag zullen duizenden mensen niet tijdig op hun vlucht geraken. De communicatie verloopt moeilijk, erkent Verdonck.

De CEO nodigt gedupeerde reizigers uit om hun klachten te sturen naar de luchthaven. “Wij zullen die klachten dan doorsturen naar Security Masters. Op het einde van de rit zijn zij verantwoordelijk voor deze chaos en normaal zou er toch een soort compensatie moeten komen. Als een bedrijf dit soort chaos organiseert, dan is het ook normaal dat ze betalen voor wat ze aanrichten.”

De sfeer is gespannen op de luchthaven van Charleroi, boze passagiers staan te drummen om binnen te geraken. Beeld VTM NIEUWS

Volgens Julie Frère van Test Aankoop is deze staking op de luchthaven van Charleroi “geen geval dat expliciet onder de regelgeving inzake passagiersrechten valt”. Ze nodigt reizigers uit om proactief contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. “In theorie hebben vliegtuigpassagiers recht op terugbetaling of aanvullende compensatie als de vlucht wordt geannuleerd. Maar dat is hier niet het geval. De passagiers stappen gewoon niet in het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappijen hebben weinig speelruimte, zij lijden zelf onder de verstoring.”

Ook verzekeringskoepel Assuralia geeft nog aan dat de situatie in Charleroi “geen geldig motief is voor een tussenkomst van de annulatieverzekering”, aldus woordvoerster Nevert Degirmenci.

Waarom wordt er gestaakt? Het vakbondsfront had een stakingsaanzegging ingediend vanwege de onvrede van het personeel van Security Masters. Ze zijn niet akkoord met de beslissing van BSCA Security om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Het veiligheidspersoneel is bezorgd over de overname van de huidige agenten door de nieuwe operatoren, alsook over veranderingen op vlak van opleiding en vergoeding. “Ik hoopte dat de gesprekken gisteravond rede hadden kunnen brengen, maar dat is niet het geval”, zegt luchthaven-CEO Philippe Verdonck. “Ik heb met de vakbonden gesproken en die zeggen ‘wij bewegen niet’. Ze blijven vasthouden dat ze jobs gaan verliezen. Op dit moment zijn we machteloos.”