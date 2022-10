Luchthaven Charleroi blijft voorlopig dicht, ondanks voorakkoord tussen vakbonden en directie

Dinsdag kwamen de vakbondsafgevaardigden en verantwoordelijken van Security Masters samen met de bevoegde minister Adrien Dolimont (MR) om tot een oplossing te komen.

Eerder legde het personeel van Security Masters het werk neer omdat het ontevreden is over de beslissing van BSCA Security - een onderaannemer van de luchthaven - om de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één.

Maar uit het overleg is nu een voorakkoord gekomen. Daarin staat dat er voorlopig geen tweede beveiligingsbedrijf komt. Dat zou er pas komen in 2025, als het reizigersaantal blijft groeien. De vakbondsafgevaardigden hebben het voorakkoord aanvaard en zullen het nu voorleggen aan de vakbondsleden.

De luchthaven blijft desondanks ook vandaag nog gesloten voor alle vertrekkende passagiers, bevestigde luchthavenbaas Philippe Verdonck aan VTM Nieuws. Op de toegangswegen worden mensen die naar de luchthaven willen komen om er een vlucht te halen, door de politie weggestuurd. enkel wie passagiers komt ophalen, mag erdoor. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft alle vertrekkende vluchten alvast geschrapt.

De rotonde richting het luchthavengebouw was gisteren hele dag afgesloten. Mensen die buiten stonden te wachten, mochten nog naar binnen, maar daarna gingen de deuren onherroepelijk dicht. Aan de luchthaven was het – net als maandag – pure chaos. In het tumult raakten vijf agenten gewond, zo vernam de luchthavenbaas van de politie.

