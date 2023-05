Luca Brecel wint het wereldkampioenschap snooker na thriller tegen Selby: ‘Dacht dat ik het niet meer ging redden’

‘The Belgian Bullet’ begon de laatste sessie van de finale vanavond met een comfortabele 15-10 voorsprong, en won ook gemakkelijk het eerste frame. Hij nam een voorsprong van 67-0, maar moest het dan toch even uit handen geven. Met nog 59 punten op tafel had Selby twee snookers nodig om het laken nog naar zich toe te trekken. De Engelsman ging echter in de mist op rood: 16-10 voor Brecel.

De drie volgende frames liepen beter voor viervoudig wereldkampioen Selby, die zijn niveau teruggevonden leek te hebben en zijn achterstand deels goed kon maken: The Jester from Leicester keerde voor de pauze terug tot 16-13, het laatste frame met een mooie century-break van 122. Gisteren al kon Selby een maximumbreak van 147 halen, de eerste keer ooit in de geschiedenis van een WK-finale. Die prestatie alleen al leverde Selby 55.000 pond prijzengeld op.

Ook na de laatste mid session interval ging Selby door op zijn elan, terwijl Brecel nu toch een aantal fouten begon te maken. De Belg miste tot zijn eigen ergernis enkele belangrijke lange ballen, waarna Selby het werk kon afmaken en de stand naar 16-14 kon brengen. Het volgende frame toonde hetzelfde stramien: een Mark Selby voor wie alles plots leek te lukken, terwijl Brecel geen enkele bal meer in de pocket leek te krijgen: 16-15.

Pas in het daaropvolgende frame kon Brecel na een fout van Selby opnieuw nog eens een bal potten, na bijna een uur zonder punten. De Belg aarzelde niet en begon aan een break van 51. Na meerdere safety-pogingen over en weer kon Brecel het toch afmaken, en werd het 17-15.

Brecel begon met zelfvertrouwen aan wat zijn laatste frame zou blijken te zijn, waarin Selby een opening liet met een slechte safety. Brecel liet de kans niet liggen en begon aan zijn break die uiteindelijk op 112 zou eindigen. Selby kwam er niet meer aan te pas, en voor Brecel was de wereldbeker binnen: 18-15.

Brecel was zich bewust van de druk. “Bij 16-13 had ik al het gevoel dat ik het niet ging redden. Ik was te nerveus, kon mijn shots niet meer spelen en potte geen enkele lange bal meer”, klonk het achteraf. “Ik moest een voorsprong behouden. Was het 16-16 geworden, dan was de winnaar bekend. Die 17 moest echt wel op het scorebord komen. In het laatste frame wist ik dat ik niet meer zou falen.”

Nieuwe nummer 2 op de wereldranking

Brecel houdt aan de wereldtitel 500.000 pond (569.500 euro) over. Op de Order of Merit klimt hij daarmee van de tiende naar de tweede plaats op. Het verschil met ‘s werelds nummer een Ronnie O’Sullivan, die vorig jaar zijn zevende wereldtitel vierde, is slechts 9.500 pond. Selby verliest de rankingpoints van zijn vierde wereldtitel in 2021 en zakt van twee naar vijf.

Op de erelijst is Brecel de eerste speler van het Europese vasteland en na de Canadees Cliff Thorburn (1980), de Ier Ken Doherty (1997) en de Australiër Neil Robertson (2010) pas de vierde speler van buiten het Verenigd Koninkrijk.

In 2021 werd hij al de eerste speler van het Europese vasteland in de finale van een Triple Crown. In de finale van het UK Championship leed hij toen een 10-5 nederlaag tegen de momenteel geschorste Chinees Zhao Xintong. Met ook nog het China Championship van 2017, het Scottish Open van 2021 de Championship League van 2022, heeft Brecel nu vier rankingtoernooien op zijn palmares