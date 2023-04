Luca Brecel voorbij Mark Williams naar kwartfinales WK snooker, treft daar zo goed als zeker Ronnie O’Sullivan

In het Crucible Theatre klopte Brecel in de eerste ronde de Engelsman Ricky Walden (WS 24) met 10-9, zijn eerste zege op het WK snooker.

In de kwartfinales speelt Brecel mogelijk tegen de Engelsman Ronnie O’Sullivan. De zevenvoudige wereldkampioen en nummer 1 op de ranking leidt met 6-2 tegen de Iraniër Hossein Vafaei (WS 23).

De 28-jarige ‘Belgian Bullet’ is toe aan zijn zesde WK-deelname. Hij debuteerde in 2012 als jongste speler ooit, pas 17, en was er daarna ook bij in 2017, 2018, 2019 en 2022. Telkens eindigde het toen voor Brecel in de eerste ronde. Brecel is nog altijd de enige Belg ooit die aan het wereldkampioenschap mocht deelnemen.