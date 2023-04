Luca Brecel plaatst zich voor halve finale van WK snooker: ‘Luca is de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit heb gezien’

Brecel keek vanmiddag bij de start van de derde sessie aan tegen een 6-10 achterstand. De 28-jarige Limburger won vervolgens liefst zeven frames op rij tegen een bleek spelende O’Sullivan, die ongewoon veel fouten maakte.

Brecel en O’Sullivan stonden voor de vijfde keer tegenover elkaar. Brecel had de Engelsman nog maar een keer eerder verslagen, in 2017 op het China Championship. Eerder dit jaar won O’Sullivan nog vlot met 6-1 op het Masters-toernooi in Londen.

Luca Brecel neemt voor de zesde keer deel aan het WK in The Crucible in het Engelse Sheffield. Hij debuteerde in 2012 als jongste speler ooit, pas 17, en was er daarna ook bij in 2017, 2018, 2019 en 2022. Telkens eindigde het toen voor Brecel in de eerste ronde.

Zijn tegenstander in de halve finales wordt de Schot Anthony McGill (WS 21) of de verrassende Chinees Si Jiahui (WS 80). Die houden elkaar voorlopig in evenwicht (8-8).

O’Sullivan stak na afloop zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Brecel speelde ongelooflijk. Ik hou ervan om hem bezig te zien. Hij is zo’n dynamische speler, boordevol talent. Hij is waarschijnlijk de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit heb gezien.” Straffe woorden van iemand die al decennialang meedraait in het profcircuit. “Brecel is ook een geweldige kerel. Hopelijk verovert hij nu de wereldtitel.” Voor Ronnie “The Rocket” O’Sullivan eindigt het WK in de kwartfinales. De 47-jarige snookerlegende blijft daardoor steken op zeven wereldtitels (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 en 2022).