Luca Brecel plaatst zich voor finale op WK snooker

Luca Brecel (WS-10) heeft zich zaterdag in het Engelse Sheffield voor de finale van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. De 28-jarige Limburger versloeg de Chinees Si Jiahui (WS-80) met 17-15 en realiseerde daarbij de grootste comeback ooit in The Crucible. Zaterdag keek hij tijdens de derde van vier sessies nog tegen een 5-14 achterstand aan.

Brecel won de laatste vijf frames van die sessie en zette zaterdagnamiddag zijn comeback onverstoorbaar voort. Met onder meer breaks van 70, 81 en 73 won hij nog eens zes frames om tot op één frame van de zege te komen (16-14). Met een 91 break maakte Si een einde aan een reeks van elf frames op rij voor Brecel, maar dat betekende dan ook het laatste wapenfeit voor de 20-jarige Chinees.

𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗜𝗚𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗡 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬!! 🇧🇪



Luca Brecel beats Si Jiahui 17-15 in an absolute classic, having been 14-5 down!



The Belgian Bullet is into his first Crucible final, incredible. #CazooWorldChampionship

Zondag en maandag neemt Brecel het om de wereldtitel in een best of 35 op tegen de Engelsman Mark Selby (WS-2) of de Noord-Ier Mark Allen (WS3). Na drie sessies leidt Selby met 11-10.

De toernooiwinnaar strijkt 500.000 pond (564.500 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (226.000 euro). Op de Order of Merit klimt Brecel minstens naar de vierde plaats op. De Limburger kan de nummer twee van de wereld worden, op een habbekrats van Ronnie O’Sullivan. Daarvoor moet hij het toernooi winnen in een finale tegen Selby. Als Allen de finale haalt, stoot hij O”Sullivan van de troon. Si Jiahui gaat 44 plaatsen vooruit op de wereldranking, naar de 36e stek.