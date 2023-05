Luca Brecel op twee frames van wereldtitel snooker, maar Mark Selby geeft niet op: 16-13

Liefst drie century's (breaks van 100 of meer punten) kon de 28-jarige Limburger vanmiddag halen in de eerste vier frames waarmee de tweede dag van de WK-finale begon. In het vierde frame haalde Brecel zelfs zijn persoonlijk record van dit WK met een break van 141.

Na de mid-session interval vond de 39-jarige Engelsman Mark Selby, nog altijd het nummer twee van de wereld en viervoudig wereldkampioen, wat van zijn gebruikelijke ritme terug en kon hij opnieuw twee frames winnen. Maar ook Brecel liet zich niet onbetuigd en haalde eveneens twee frames binnen, waarvan eentje opnieuw met een century van 119.

‘The Belgian Bullet’ is dan ook favoriet om vanavond de finale te winnen, die om 20 uur van start ging. Brecel won alvast gemakkelijk het eerste frame. Hij nam een voorsprong van 67-0, maar moest het dan toch even uit handen geven. Met nog 59 punten op tafel had Selby twee snookers nodig om het laken nog naar zich toe te trekken. De Engelsman ging echter in de mist op rood: 16-10 voor Brecel.

De drie volgende frames liepen beter voor Selby, die zijn niveau teruggevonden lek te hebben en zijn achterstand deels goed kon maken: The Jester from Leicester keerde terug tot 16-13, het laatste frame met een mooie century-break van 122. Gisteren al kon Selby een maximumbreak van 147 halen, de eerste keer ooit in de geschiedenis van een WK-finale. Die prestatie alleen al leverde Selby 55.000 pond prijzengeld op.

Prijzengeld van 500.000 pond

Er wordt doorgespeeld tot een van beide titelkandidaten 18 haalt. Brecel kan zo de eerste wereldkampioen ooit worden die afkomstig is van het Europese vasteland.

De toernooiwinnaar strijkt 500.000 pond (569.500 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (227.500 euro). Op de Order of Merit klimt Brecel sowieso naar de vierde plaats op. Als hij het toernooi effectief wint, wordt hij de nieuwe nummer twee van de wereld, op een habbekrats van Ronnie O’Sullivan, die hij in de kwartfinales naar huis stuurde.