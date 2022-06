Luc Van Looy wordt dan toch geen kardinaal: voormalige bisschop vraagt zelf aan paus om vrijstelling

De bisschoppenconferentie heeft dat vandaag gemeld in een persbericht. Op het nieuws van de op handen zijnde benoeming van Van Looy tot kardinaal kwam veel kritiek, omdat hij niet altijd voldoende doortastend zou zijn opgetreden tegen misbruik in een pastorale relatie, luidt het.

“Om te voorkomen dat slachtoffers van dergelijk misbruik door zijn kardinalaat nogmaals gekwetst zouden worden, heeft Monseigneur Van Looy aan paus Franciscus gevraagd hem te dispenseren van de aanvaarding van de benoeming tot kardinaal”, aldus de bisschoppenconferentie.

Kardinaal Jozef De Kesel, voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, en de Belgische bisschoppen “waarderen de beslissing van Monseigneur Van Looy”. Ze herhalen hun engagement om de strijd tegen elke vorm van misbruik in de katholieke klerk verder te zetten.

Luc Van Looy wordt later dit jaar 81. Van 2004 tot 2019 was hij bisschop van het bisdom Gent. Van Looy is een salesiaan en is geboren in Tielen.