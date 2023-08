Luc Smets, zanger en toetsenist van The Pebbles, overleden op 76-jarige leeftijd

Smets leerde accordeon spelen en studeerde daarna aan het conservatorium van Mechelen. In 1966 begon zijn avontuur bij de Antwerpse popgroep The Pebbles. Hij schreef onder andere mee aan ‘Seven Horses in the Sky’, de grootste hit van de groep. Smets speelde met The Pebbles in 1967 ook het voorprogramma van Jimi Hendrix in het Parijse Olympia.

Smets stopte in 1972 bij The Pebbles en richtte samen met drummer Marcel De Cauwer de band Shampoo op. Die werd de begeleidingsband van Nederlandse popgroep Heart of Soul. In 1975 vormden Smets en de drie zangeressen van Heart of soul de groep Dream Express. Op het Eurovisiesongfestival van 1977 werden zevende in de finale.

Naast zijn werk bij de verschillende bands was Smets ook componist en producer. Zo schreef hij de muziek voor bekende kinderseries zoals Tik Tak, Musti en de Blinker-films.