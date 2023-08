“Lozen afvalwater kerncentrale Fukushima nog deze maand van start”

Detail van de kerncentrale van Fukushima. Beeld AP

Japan zou al eind augustus kunnen beginnen met het lozen van het afvalwater van de kerncentrale in Fukushima. Dat meldt de krant ‘Asahi Shimbun’. Er is in de afgelopen maanden veel onrust geweest over het door atoomagentschap IAEA gesteunde plan om het afvalwater te lozen in de Stille Oceaan.