Love Tomorrow (Tomorrowland) haalt Rutger Bregman, Khaliya en Jason Silva naar Boom

Op dezelfde plek waar Lost Frequencies, Armin van Buuren en Nina Kraviz zullen draaien, vindt op 27 juli de Love Tomorrow Conference plaats. Het is een extra grote en ambitieuze tweede editie, klinkt het bij de organisatie, na een uitverkochte eerste conferentie. Toen konden meer dan vijfduizend bezoekers luisteren naar onder meer Yuval Noah Harari.

Nu zullen op vijf verschillende podia diverse sprekers en ervaringen centraal staan. Er komt een duurzame fashion show en een jobbeurs in het Tomorrowland-reuzenrad, terwijl bekende dj’s als Joris Voorn en Ida Engberg zullen optreden. Zo’n dertig experten zullen hun kennis en visie op de wereld en op duurzaamheid delen: van de Nederlandse historicus Rutger Bregman tot de Emmy-genomineerde tv-maker Jason Silva, wetenschapper Khaliya en Arne Quinze.

Concreet duurt de conferentie van 11 uur tot 23 uur. Tickets kosten 55,50 euro (voor wie jonger is dan 26 jaar) of 88 euro, de verkoop is vandaag gestart.

“De hoop en het optimisme die de ‘Architects of Tomorrow’ uitspreken over het milieu, onze manier van leven en de economie, zijn weinig waard als het bij woorden blijft”, zegt de organisatie. Tijdens het eendaagse evenement word je daarom niet alleen geïnspireerd, maar krijg je ook concrete tools in handen om woorden in daden om te zetten. Met praktische workshops zet Love Tomorrow Conference iedereen op weg om een echte impact te maken in hun eigen leven en dat van hun omgeving.”