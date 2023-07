Lotte Kopecky wordt tweede in eindklassement Tour de France na uitstekende slottijdrit, eindwinst voor Demi Vollering

Lotte Kopecky, de Belgische kampioene tijdrijden, moest een goede tijdrit rijden om nog kans te maken op een podiumplek. Ze moest Ashleigh Moolman Pasio afhouden en daarbij ook 8 seconden beter doen dan Annemiek van Vleuten.

De 22 kilometer lange tijdrit in Pau kende halfweg een knikje met een 1,5 kilometer lange helling van 7,4 procent. Verder was de chronoproef nagenoeg vlak. Ideaal terrein voor vrouwen met een grote motor om het verschil te maken. Europees kampioene tijdrijden Marlen Reusser was topfavoriete.

De Zwitserse van SD Worx zette haar status kracht bij met een fenomenale tijdrit. De richttijden van Vittoria Guazzini en later Grace Brown werden verpulverd. Reusser klokte na 22 kilometer af in 29:55. Geen vrouw die daar nog onder kon. De vierde ritzege van SD Worx in deze Tour was dan al een feit.

Restte nog de strijd om het podium. Vollering was zonder ongelukken zeker van geel, maar van plaatsen 2 tot 5 lag alles nog open. Aan het eerste tussenpunt werden de kaarten een eerste keer grondig geschud. Moolman Pasio werd gewogen en te licht bevonden, ook Van Vleuten ontgoochelde voor haar doen.

Kopecky zat op podiumkoers en tankte ook nog eens vertrouwen door Moolman Pasio in te halen. Onze landgenote perste er in het slot nog alles uit en kwam binnen op 37 tellen van ploeggenote Reusser. Vollering gaf haar gele trui extra kleur en strandde op 10 seconden. SD Worx met een hattrick in de slottijdrit.

Maar bracht dat Kopecky in de eindstand op een tweede of een derde plaats? Kasia Niewiadoma reed ook een sterke chronoproef en aan de meet werd het een dubbeltje op z’n kant. De Poolse zette zich met een negende plaats in de tijdrit in dezelfde tijd als Kopecky in het eindklassement.

De Tour-officials mochten aan het rekenen gaan, maar al vrij snel werd duidelijk dat Kopecky het met enkele honderdsten van een seconde zou halen. De groene trui in de Tour voor vrouwen werd zo ook de tweede in het eindklassement.