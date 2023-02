Lotte Kopecky verovert brons in het omnium

Op de derde avond van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen is Lotte Kopecky vrijdag als derde geëindigd in het omnium. Ze zorgde zo voor de tweede Belgische medaille op dit EK.

Het omnium kende vrijdagmiddag een valse start voor Kopecky: in de scratch finishte ze pas als elfde. Nadien groeide ze in het toernooi, want met een vierde plaats in de temporace en een derde plaats in de afvallingskoers rukte ze op naar de vijfde plaats in de tussenstand. De Britse Katie Archibald leek met het maximum van de punten toen wel al ongenaakbaar.

In de afsluitende puntenkoers kwam een sterke Kopecky terug op medaillekoers door samen met Archibald en de Deense Amalie Dideriksen een winstronde te nemen en zo twintig extra punten te veroveren. Met winst in de voorlaatste sprint en een tweede plaats in de slotsprint verzekerde Kopecky zich nadien van een medaille. Ze eindigde als derde met 124 punten. Archibald won met 155 punten, de Poolse Daria Pikulik werd tweede met evenveel punten als Kopecky.

Het is de tweede medaille voor de Belgische delegatie op het EK in Grenchen, na de Europese titel van Kopecky in de afvallingskoers van donderdag. Kopecky was de laatste Belg die vrijdag in actie kwam. Zaterdag neemt ze een rustdag, zondag werkt ze samen met Shari Bossuyt nog het EK ploegkoers af.