Lotte Kopecky verlengt wereldtitel in afvallingskoers op WK baanwielrennen

Het is voor Kopecky al de tweede wereldtitel op rij in de afvalling, nadat ze eerder dit seizoen onder meer haar tweede Ronde van Vlaanderen won én tweede werd in de voorbije Tour de France. “Maar toch blijft deze titel speciaal”, geniet ze. “Ik zou het heel erg vinden om deze trui af te moeten staan. Om hem niet meer te kunnen dragen op een training. Het blijft speciaal om deze regenboogtrui aan te hebben.”

Dinsdag komt Kopecky aan de start van de puntenkoers, ook één van haar favoriete onderdelen. “Ik denk dat ik er ontspannen aan kan beginnen. Het is heel leuk om mijn WK op deze manier te starten. Deze titel zorgt opnieuw voor een boost van mijn vertrouwen. Maar dinsdag zal ik in de puntenkoers rondrijden met een grote rode vlag op mijn hoofd. Dat wordt niet makkelijk koersen”, zegt Kopecky over haar favorietenrol.