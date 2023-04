Lotte Kopecky soleert naar tweede overwinning op rij in Ronde van Vlaanderen

Wie doet SD Worx wat? Dat was de hamvraag voor de twintigste vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen. Want SD Worx domineert het vrouwenpeloton al het hele voorjaar. De bal lag dan ook logischerwijs volledig in hun kamp. Met Lotte Kopecky, Marlen Reusser en Demi Vollering hadden zij hun eigen ‘Grote Drie’ tevoorschijn getoverd, maar dan binnen hun eigen rangen.

Met een grote portie vertrouwen rolden ze van het startpodium van Oudenaarde. Maar hun ‘Hoogmis’ kende een iets rustigere start. Buiten de Tiegemberg volgde er aanvankelijk windstilte. Geen ontsnapping, geen aanvalspoging, niets. Het was lang - heel lang - wachten op actie.

Daar zorgde wereldkampioene Annemiek Van Vleuten onrechtstreeks voor. De winnares van 2021 kwam in aanloop naar de Koppenberg ten val en moest wachten op een nieuwe fiets. En die bult van Melden zorgde zoals zo vaak voor spektakel.

Beeld Photo News

Reusser en Kopecky werden ideaal gebracht, met Balsamo en Wiebes in hun wiel. Maar Kopecky moest een voetje aan de grond zette waardoor ze het hele peloton ophield. Reusser en Persico bedankten vriendelijk en trokken er alleen vandoor. Enkele kilometers later wisten Kopecky en Wiebes aan te sluiten. Toen werd het al drie tegen één. Op de Taaienberg kon Wiebes het tempo wat Kopecky oplegde niet volgen en moest zij haar rol lossen. Ze viel terug naar de tweede groep, waar onder anderen Vollering, Longo Borghini en Van Anrooij ronddraaiden.

Na de Kruisberg had Kopecky enkel nog Persico in het wiel. En op de Oude Kwaremont werd ook die laatste genadeloos overboord gegooid. Het gevolg: een triomftocht richting de finish in Oudenaarde - een heerlijke solo, net zoals die van Tadej Pogacar eerder vandaag. Voor Kopecky is het haar tweede Ronde-zege op rij. Mocht u er nog aan twijfelen: onze landgenote is de beste klassieke renster van het moment. Ploeggenote Demi Vollering sprintte naar de tweede plaats, Elisa Longo Borghini maakte het podium compleet.