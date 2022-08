Lotte Kopecky pakt opnieuw goud en kroont zich tot Europees kampioen puntenkoers

Vorig jaar veroverde Lotte Kopecky de wereldtitel in de puntenkoers en dus stond ze vandaag als topfavoriete aan de start. In haar regenboogtrui begon ze afwachtend aan de wedstrijd, maar lang duurde dat niet. Kopecky domineerde van start tot finish. Onze landgenote kon al enkele ronden voor het einde vieren in haar regenboogtrui, nadat ze drie bonusronden beet had. Uiteindelijk haalde ze het met 85 punten, voor de Italiaanse Silvia Zanardi (53 ptn) en de Française Victoire Berteau (47 ptn).

Van de Tour de France Femmes had ze meer verwacht, maar deze twee Europese titels zullen veel goed maken. Morgen staat het omnium op haar programma.

België telt nu vier medailles op de European Championships. Baanwielrenner Robbe Ghys opende de rekening van Team Belgium vrijdag met zilver in de puntenkoers. Zondag pakte Tim Merlier brons in de wegrit.

Beeld Photo News