Lotte Kopecky moet vrede nemen met vierde plaats op EK omnium, ook geen medaille voor Fabio Van den Bossche

Het goud was met 174 punten voor de Italiaanse Rachele Barbieri. De Française Clara Copponi (171) en de Poolse Daria Pikulik (167) flankeerden haar op het podium. Kopecky veroverde 133 punten.

“Een vierde plaats is geen afgang”, zei Kopecky na de afsluitende puntenkoers, die gedurende 45 minuten geneutraliseerd werd na een zware val. “Die lange pauze heeft zeker niet in mijn voordeel gespeeld. Meestal kan ik in het slot van zo’n puntenkoers het verschil maken. Dat zat er nu door de neutralisatie niet in.”

Kopecky, de vicewereldkampioene in het omnium, reed de hele dag achter de feiten aan. In de eerste twee onderdelen, de scratch en de temporace, werd ze achtste. In de afvalling reed ze vervolgens naar een tweede plaats. De hoop laaide daardoor op. In de puntenkoers deed ze ook nog alle moeite, maar het podium bleek een brug te ver.

“Ik voelde me deze morgen niet zo goed”, gaf ze aan. “Ik weet niet hoe dat kwam. Qua voeding houden we het hier hele dagen op gels en isotone dranken. Dat kan op je maag spelen. Mogelijk was dat het probleem. De scratch en de temporace waren helemaal niet goed. In de afvalling kom ik erdoor. Daar heb ik de klik gemaakt. In de puntenkoers was het gevoel vervolgens even goed als gisteren. Die pauze was voor mij jammer. Nadien wist ik dat een medaille moeilijk werd. Ik ben uiteindelijk nog blij met mijn vierde plaats.”

Het EK was al geslaagd voor Kopecky met twee gouden plakken. De voorbije dagen won ze de Europese titel in de afvalling (zaterdag) en de puntenkoers (zondag). “Maar dat gaf me voor vandaag juist een enorme motivatieboost. Ik had zeker geen moeite om me op te laden. Ik wil het altijd zo goed mogelijk doen. Het kan gewoon niet alle dagen prijs zijn. Ik heb me hier geamuseerd op het EK, dat was het belangrijkste. Nu volgt even een periode zonder competitie voor mij.”

Fabio Van den Bossche

Bij de mannen is ook Fabio Van den Bossche er niet in geslaagd eremetaal te veroveren in het omnium. Met 125 punten werd hij zesde. De Fransman Donavan Grondin legde met 150 punten op het goud beslag. De Italiaan Simone Consonni werd met 148 punten tweede, de Spanjaard Sebastian Mora met 146 punten derde.

Na winst in de scratch en een derde plaats in de temporace had de 21-jarige Van den Bossche nog de leiding in handen, maar die moest hij na een negende plaats in de afvallingskoers afstaan aan Mora. In de afsluitende puntenkoers verloor de Oost-Vlaming nog meer terrein.

Vorig jaar veroverde Van den Bossche wel zilver. Dat deed hij toen ook bij de beloften. In 2018 veroverde hij op het EK voor junioren goud.