Lotte Kopecky maakt hattrick compleet met derde Kristallen Fiets op rij, een record bij de vrouwen

Vier zeges in 2022, het waren er vorig jaar het dubbele. Lotte Kopecky verruilde kwantiteit voor kwaliteit. Eindelijk kreeg Grace Verbeke een opvolgster als Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen. Kopecky deed het dan nog eens met de tricolore om de schouders, het plaatje compleet.

Enkele weken daarvoor had de Oost-Vlaamse vriend en vijand verrast door de Strade Bianche van Annemiek van Vleuten af te snoepen. Dat Kopecky vorig jaar de aansluiting had gemaakt met de wereldtop was al duidelijk, in 2022 toonde ze ook dat ze kon winnen van de wereldtop.

Vaandeldraagster

Overal waar Kopecky aan de start stond, deed ze mee om te winnen. Wat had het allemaal niet kunnen worden als het dubbeltje bij momenten aan de andere kant was gevallen? Tweede in Parijs-Roubaix en tweede op het WK in Wollongong. Kopecky had ook internationaal dé vrouw van het seizoen kunnen worden.

Laten we dat ultieme trapje naar boven dan maar houden voor volgend jaar en een mogelijk vierde Kristallen Fiets. Kopecky is op haar 26ste meer dan ooit de vaandeldraagster van het Belgische vrouwenwielrennen. Jolien D’Hoore is met haar twee Kristallen Fietsen definitief overvleugeld.

UITSLAG 1. Lotte Kopecky 1118

2. Julie De Wilde 666

3. Shari Bossuyt 490

4. Febe Jooris 408

5. Kim De Baat 200

6. Sanne Cant 118

7. Justine Ghekiere 68

8. Nicky Degrendele 62

9. Aiko Gommers 38

10. Alana Castrique 30

Xaydée Van Sinaey 30

12. Julie Nicolaes 18

13. Julie Van de Velde 12

Mieke Docx 12

Zélie Graux 12

16. Emeline Detilleux 10

17. Fauve Bastiaenssen 6

Alice Pirard 6

Jade Linthoudt 6

Kelly Druyts 6

Valerie Vossen 6

22. Nathalie Bex 4

Robyn Gommers 4

Sara Maes 4

Margot Vanpachtenbeke 4

Britt Segers 4

Fleur Moors 4

Githa Michiels 4

Hélène Hesters 4

Anna Vanderaerden 4

31. Britt Knaven 2

Alicia Franck 2

Marith Vanhove 2

Marthe Goossens 2

Marthe Truyen 2

Katrijn De Clercq 2

Lotte Claes 2

Sara Van de Vel 2

Mirte Hubrechts 2

Valerie Demey 2